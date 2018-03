Livestream zu Sea of Thieves - Die Pulveraffen kehren zurück

Nachdem der Release von Sea of Thieves nicht ganz ohne Serverprobleme ablief und wir außerdem jede Menge Spaß auf hoher See hatten, wollen wir nach am Donnerstag, 22. März, noch mal von 19 bis 22 Uhr auf Twitch den Anker lichten.

Die alte Crew ist wieder dabei, also Natascha, Thomas, Chris und Yassin, diesmal aber mit Schiffstaufe und anderen ordentlichen Piratenbräuchen. Schaut also unbedingt zu, wenn wir uns vom Hühnerhändler zur Freibeuterlegende hocharbeiten!

Jetzt zuschauen: Zum offiziellen Twitch-Kanal von GameStar

Sea of Thieves im Livestream - Kurzüberblick

Wann? Donnerstag, 22. März, 19:00 bis 22:00 Uhr

Wo? Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von GameStar (Multitwitch folgt im Chat)

Wer? Natascha, Thomas, Chris und Yassin