Bei Saturn gibt es an diesem Wochenende Sonys Playstation 4 zum Sonderpreis von 199€ - wer online kauft, zahlt keine Versandkosten bei diesem Angebot.

Von Dennis Ziesecke |

Sonys Playstation 4 gibt es an diesem Wochenende für nur 199€ bei Saturn - online sogar ohne Versandkosten und Mist-ist-das-voll-hier-Stress.

Sony Playstation 4 im Saturn-Angebot

Nach dem Start der Playstation 4 Slim wirkt die klassische PS4 fast wie das fünfte Rad am Wagen. Dabei gehört die Konsole noch nicht zum Alteisen: Spiele sehen auf ihr nicht schlechter aus als auf der Slim. Bei Saturn ist an diesem Wochenende (online wie offline) die Playstation 4 in ihrer ursprünglichen Form für nur 199€ im Angebot. Gegenüber der Slim lassen sich so 100€ sparen, die die überarbeitete Konsole nur sehr schwer in Form von Stromspareffekten wieder einspielen dürfte.

Das Angebot gilt in den Saturn-Filialen und natürlich auch online. Wer sich nicht ins Wochenendgetümmel der Märkte werfen möchte, kann also bequem online bestellen und zahlt nicht einmal Versandkosten für die Konsole.

Sony Playstation 4 CUH-1216A 500 GByte schwarz für 199€