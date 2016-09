Bei Amazons Blitzangeboten geht es um Geschwindigkeit - die Angebote sind nur für eine begrenzte Zeitspanne und limitierter Stückzahl erhältlich. Prime-Nutzer sehen neue Angebote ein wenig schneller.

Von Dennis Ziesecke |

Bringt Betriebssystem und Programme auf Trab: Die Crucial BX200 bietet 480 GByte Speicherplatz.

Crucial BX200 SSD mit 480 Gigabyte Kapazität

Wer sich heute einen neuen PC ohne SSD kauft, dürfte angesichts der (gefühlt) niedrigen Geschwindigkeit im Alltag enttäuscht sein. Hat denn die PC-Technik keinen Leistungssprung gemacht in den letzten Jahren? Und warum fühlt sich Windows so zäh an obwohl Spiele flüssig und schnell laufen? Es fehlt die SSD - ohne den schnellen Flash-Datenträger verharrt die (weiterhin: gefühlte) Geschwindigkeit auf niedrigem Niveau. Ein schneller Zehnkernprozessor startet Windows halt auch nicht viel schneller als ein Dualcore und im Desktop-Alltag machen sich 32 Gigabyte RAM erstaunlich wenig bemerkbar.

Zeit für den Nachbrenner: Bei Amazon gibt es, als Reaktion auf eine Mediamarkt-Aktion, die Crucial BX200 mit 480 GByte Kapazität für nur 99€. Genug Speicherplatz für Betriebssystem und oft genutzte Anwendungen. Und sogar für ein paar Spiele - denn zumindest bei den Ladezeiten profitieren auch Games von SSDs.

Crucial BX200 480 GB SSD 2,5" SATA für 99€

