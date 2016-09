Bis zum 2. Oktober stehen bei Gamesrocket alle XCOM-Teile im Angebot – die Alienhatz ist mehr als nur rein würdiges Remake und deshalb für Strategie-Fans auf jeden Fall einen Blick wert.

Von Jochen Redinger |

In XCOM: Enemy Within setzen uns nicht nur die Aliens, sondern auch die opportunistische EXALT-Terrorgruppe zu - das steigert den Schwierigkeitsgrad ganz gehörig.

Lange war es ruhig um die ehrwürdige X-Com-Serie, die seit 1994 Strategiespielern zeigte, wo der Hammer hängt - bis 2012 der Reboot XCOM: Enemy Unknown wieder Alienjäger in seinen Bann schlug. Die Mischung aus Basisbau, Globalstrategie und taktischen Rundenkämpfen erzeugt den bekannten »Nur noch eine Runde«-Sog, der uns bis zum Finale nur schwer wieder loslässt.

XCOM: Enemy Within, das Standalone-Addon, erweitert das Hauptspiel um etliche Features wie eine neue Feindfraktion, neue Truppentypen und vor allem einen noch anspruchsvolleren Schwierigkeitsgrad. Selbst wer Enemy Unknown im Schlaf gemeistert hat, kann sich in Enemy Within wohlig die Haare raufen!

