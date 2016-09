Amazons Blitzangebote sind zeitlich und in der Menge begrenzt. Bei den Startzeiten haben Prime-Nutzer einen kleinen Vorteil. Der Iiyama-Monitor des heutigen Angebots ist kein Blitzangebot und daher nicht zeitlich begrenzt.

Von Dennis Ziesecke |

Der Iiyama B2783QSU mit 27 Zoll ist ein Freesync-Monitor mit 1440p Auflösung.

Aktuelle Monitorangebote bei Amazon

Die Monitor-Checkliste vieler PC-Gamer sieht ähnlich aus: 1440p als Auflösung, Freesync (oder G-Sync), gute Reaktionszeiten. Diese Punkte erfüllt der Iiyama B2783QSU-B1 und auch wenn Freesync nur den Bereich von 48 - 70 Hz abdeckt und damit keine noch flüssigeren 144Hz erreicht werden.

Dafür stimmt die Bildqualität beim Gamen - dank flottem TN-Panel liegt die Reaktionszeit bei nur 1 ms. Die hohe Auflösung von 2.560x1.440 Pixeln ist ein Genuss gegenüber FullHD und fordert aktuelle Grafikkarten nicht so sehr wie UHD. Mit 27" Diagonale ist auch die Bildgröße der Auflösung angemessen. Ein DualLink-DVI-Kabel liegt dem Bildschirm bei, alternativ kann er auch via Displayport oder HDMI angeschlossen werden. In der Seite ist ein USB-Hub integriert, für eine bessere Ergonomie ist der Monitor zudem höhenverstellbar.

Iiyama B2783QSU-B1 27" Freesync-Monitor 1440p für 316,08€

Blitzangebote mit Viewsonic und Acer

Deutlich günstiger, dafür aber etwas kleiner ist der ViewSonic VX2363SMHL-W, der aktuell in den Blitzangeboten zu finden ist. Mit 23 Zoll Diagonale (FullHD) bietet er eine angenehme Bildgröße, das IPS-Panel sorgt für satte Farben und geringe Blickwinkelabhängigkeit. Trotz IPS liegt die Reaktionszeit bei nur 2 ms.

Ein paar Zentimeter mehr Bilddiagonale bietet hingegen er Acer RT0, der mit 23,8 Zoll und FullHD ausgestattet ist. Hier arbeitet ebenfalls ein IPS-Panel im Display, allerdings ein extrem dünnes. So fällt der Monitor verblüffend schmal aus. Dank Acers Zero Frame Design lassen sich zwei oder mehr dieser Bildschirme mit einer nur kleinen Schnittkante zu einem Multi-Monitor-Setup verbinden. Angesichts des niedrigen Preises könnte ein Aufbau aus drei Monitoren für die neuesten Rennspiele durchaus interessant werden.

Jetzt Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen