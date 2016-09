Mit dem Honor 5C hat Cyberport ein gut ausgestattetes Smartphone mit Android 6 und Achtkern-SoC im Angebot. Ebenfalls im Preis reduziert: 24" Monitor mit 144Hz und 1,5 TByte USB-HDD-Speicher.

Von Dennis Ziesecke |

Das Honor 5C verfügt über flotte Mobiltechnik: 2,0 GHz Octacore, 2 GByte RAM und ein FullHD-Display sowie Android 6.0.

Honor 5C - Gute Ausstattung, niedriger Preis

Der Deal des Tages bei Cyberport ist heute das Honor 5C gold mit DualSIM. Dieses Angebot ist nicht nur zeitlich sondern auch in der Menge limitiert, insgesamt stehen nur 337 Geräte zur Verfügung.

Angesichts des günstigen Preises von 159€ überrascht die Ausstattung des Smartphones: Display mit 1.080x1.920 Bildpunkten (5,2"), Octa-Core-SoC mit 2,0 GHz, 2,0 GByte Arbeitsspeicher und Android 6.0 Marshmellow finden sich sonst nur in teureren oder auf eigene Faust aus China importierten Geräten. Der 16 GByte große interne Speicher kann per MicroSD erweitert werden. Fotos gelingen dank lichtstarkem 13-MPixel-Objektiv. Einziges Manko des Deals: Bei diesem Angebot ist die Zahlung ausschließlich per Paypal möglich.

Honor 5C 5,2" FHD-IPS-Smartphone, Octacore, 2 GByte für 159€

