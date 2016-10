Filme streamen, bequem am TV und in beeindruckender 4K-Qualität - das bietet Amazons Fire TV. Aktuell ist die Box um 15 Prozent im Preis reduziert. Ebenfalls preiswert sind die Blitzangebote, die allerdings nur eine begrenzte Zeit gültig sind.

Von Dennis Ziesecke |

Mit dem Amazon Fire TV lassen sich Filme und Serien direkt auf den Fernseher streamen - in 4K, wahlweise per WLAN oder LAN.

4K-Streaming mit Amazon Fire TV

Amazons Fire TV existiert sowohl als preiswerter HDMI-Stick als auch als Box mit flotterer Technik und besserer Ausstattung. Aktuell ist die Fire-TV-Box mit 4K-Unterstützung bei Amazon im Angebot, es lassen sich 15€ sparen.

Im Gegensatz zum Fire-Stick bietet die Box nicht nur doppelt so viel Arbeitsspeicher und einen Slot für Micro-SD-Karten sondern auch einen deutlich flotteren Prozessor mit vier statt zwei ARM-Rechenkernen. Das sorgt im Alltag für eine rundere und angenehmere Bedienung - denn auch bei Amazon verlangsamen OS-Updates die Endgeräte. Ein Lied, das viele Besitzer des Fire-Sticks traurig mitsingen dürften. Das 4K-Fire-TV ist daher auch dann eine sinnvolle Anschaffung, wenn gar kein UHD-Fernseher vorhanden ist.

Ein Streaming-Gerät für Amazons Instant Video, das ist natürlich nur bedingt sinnvoll ohne Prime-Abo bei Amazon. Prime bietet Zugriff auf unzählige Filme und Serien aus dem Instant-Video-Programm von Amazon. Mit dabei sind exklusiv bei Amazon zu sehende Produktionen wie Ash vs. The Evil Dead oder Mr. Robot, die aktuell beide in die zweite Staffel gehen. Wer nur einmal reinschnuppern möchte: das 30-tägige Probeabo von Prime ist komplett kostenfrei und kann jederzeit gekündigt werden. Dennoch bietet es den vollen Umfang des ansonsten 49€ im Jahr kostenden Dienstes.

