Gemütlich im Wohnzimmer in die offene Welt von Mafia III abtauchen - auf einer leisen und energiesparenden neuen Konsole. Kein Problem wenn auf dem Konto noch 289€ greifbar sind.

Die PlayStation 4 Slim ist eine geschrumpfte und auf niedrigen Energiebedarf optimierte PS4.

Bei Mediamarkt gibt es ein Angebot, das Mafia-Fans nur schwer ablehnen können: Das Bundle aus Playstation 4 Slim und Mafia III kostet sowohl in den Filialen als auch Online nur 289€. Die geschrumpfte und technisch etwas aufpolierte Playstation 4 Slim ist vor allem im Vergleich zu den ersten Chargen der klassischen PS4 sehr ruhig, verzichtet im Gegensatz zur Xbox One S aber auf Extras wie einen UHD-Blu-Ray-Player. Im Gegenzug erscheint bereits am 13. Oktober mit Playstation VR ein valides Argument für die Sony-Konsole.

Und dann ist da ja auch noch Mafia III. Der lang erwartete dritte Teil des Mafia-Epos verspricht erneut spannende Kämpfe, alte Autos und eine offene Spielwelt aus einer für uns heute eher ungewöhnlichen Epoche. Zusammen mit einer guten Pizza, der DVD-Sammlung von den Sopranos und dem Paten und einem heimlich geübten italienischen Akzent steht der wochenendlichen Mafia-Party damit nichts mehr im Wege.

