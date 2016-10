Amazons Blitzangebote sind nur für kurze Zeit für den Angebotspreis erhältlich. Zudem sind sie in der Stückzahl limitiert. Verfügbare Menge und Endzeitpunkt sind auf der Produktseite oben rechts zu sehen.

Von Dennis Ziesecke |

Das Creative SB Inferno Headset bietet guten Klang und hohen Tragekomfort für PC, Smartphone und Konsolen.

Creative Soundblaster Inferno

Mit dem Inferno verspricht Creative satten Klang für wenig Geld. Als Amazon-Blitzangebot ist es kurzzeitig für 24,86€ erhältlich - kein schlechter Preis angesichts der gebotenen Leistung. Die 40-mm-Treiber sorgen für guten Ton, das Mikrofon lässt sich bei Bedarf abnehmen. Angeschlossen wird das Headset via 3,5mm Klinke, ein Adapterkabel sorgt für die Zusammenführung von Mikro- und Kopfhöreranschluss, so dass der volle Funktionsumfang auch am Smartphone und Tablet zur Verfügung steht.

Creative SB Inferno Gaming Headset PC, PS4, Smartphones für 24,86€

