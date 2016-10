Farming Simulator 17 bei Gamesrocket

Hobby-Landwirte aufgepasst! Wer sich mit dem neuesten Agrar-Equipment aufs Feld begeben möchte, kann bei Gamesrocket mit der richtigen Strategie gleich zweimal den Preis von Farming Simulator 17 reduzieren.

Von Jochen Redinger |

Tiere streicheln, glücklich die Ernte einbringen und von RTL die maßgeschneiderte Traumfrau angeliefert bekommen - nichts da! Hinter dem Bild von der Bauernhofidylle steckt harte Arbeit. Arbeit, die wir im Farming Simulator 17 selbst erledigen müssen anstatt vom Sofa aus zuzuschauen. Und auch wenn sich virtuelle Landwirtschaft langweilig anhört, wächst die Fan-Gemeinde des Genres immer weiter.

Den neuesten Teil der Farming-Simulator-Reihe gibt's jetzt bei Gamesrocket im doppelten Sparangebot. Wer das Spiel mit der Paysafe-Card kauft, senkt den Preis von 28,49€ auf 24,95€ und wer zusätzlich noch GameStar-Plus-User ist, spart per Gutschein weitere 10 Prozent. Am Ende landet das Spiel so bei 22,46€.

