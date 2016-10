Die Zeiten, in Mediamarkt nur Ramsch im Bereich Arbeitsspeicher vorzuweisen hatte sind schon länger vorbei. Aktuell finden sich 8 GByte DDR4-RAM von Crucial besonders günstig bei Mediamarkt.

Von Dennis Ziesecke |

Der Crucial Ballistix Sport 8 GByte DDR4-RAM taktet mit 2400 MHz und eignet sich für aktuelle Skylake-Rechner.

Marktbeobachter sprechen bereits von steigenden Arbeitsspeicher-Preisen, eine gute Gelegenheit also, sich noch einmal schnell mit ein wenig günstigem Speicher einzudecken. Die Fertigung von schnellen RAM-Modulen wird zugunsten von NAND-Flash für SSDs und Smartphones zurückgefahren, was das Aufrüsten in Zukunft etwas verteuern könnte. Mit 29€ ist der Crucial-Speicher aus dem Mediamarkt-Angebot aber noch angenehm günstig.

Der RAM-Riegel taktet mit 2400 MHz, funktioniert mit entsprechend geringerem Takt aber auch in Systemen, die nur für langsameren Speicher spezifiziert sind. Voraussetzung sind aber eine zu DDR4 kompatible CPU und ein entsprechendes Mainboard - auch für Intels aktuelle Skylake-Boards gibt es die Option auf DDR3-Speicher, so dass vor allem einige preiswerte Boards nicht mit DDR4-RAM umgehen können. Nähere Informationen bietet aber im Zweifel das Mainboard-Handbuch oder ein Blick auf den bereits genutzten Speichertyp. Hand aufs Herz: Es sieht doch schon irgendwie falsch aus, wenn sogar Mittelklasse-Grafikkarten genauso viel oder gar mehr VRAM haben als der eigene Rechner an Arbeitsspeicher besitzt. Zudem machen sich 16 GByte und mehr RAM auch in Spielen langsam positiv bemerkbar.

Beim Versand fallen bei Mediamarkt 1,99€ Versandkosten an, diese entfallen bei Abholung in einer Filiale - bestellt und bezahlt werden kann aber zuvor bereits online.

Crucial Ballistix Sport LT 8 GByte DDR4-2400 RAM für 29€