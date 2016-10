Nur noch etwa drei Stunden, sofern das Angebot nicht vorher ausverkauft ist, gilt der Angebotspreis von 309€ für den Acer H257-Monitor - der reguläre Preis liegt bei 369€. Ebenfalls im Angebot, allerdings nicht so streng limitiert, ist die Asus ZenWatch 2 für nur 142,99€.

Von Dennis Ziesecke |

Der Acer H257HU löst bei 25" Diagonale mit 2560x1440 Bildpunkten auf und bietet 144Hz Wiederholfrequenz.

Gaming-Monitor mit 1440p von Acer

Mit 2.560x1.440 Bildpunkten und 25 Zoll Displaydiagonale zeigt der Acer H257HU eine beeindruckende Bildschärfe ganz ohne dass Bildschirmtexte hochskaliert werden müssen wie bei UHD. Zudem ist der Anspruch an die Grafikkarte vertretbar, aktuelle Modelle der Mittelklasse von AMD und Nvidia haben in 1440p keine größeren Probleme.

Bildbearbeitung ist ebenfalls kein Problem: Der sRGB-Farbraum wird zu 100% abgedeckt und das IPS-Panel arbeitet angenehm blickwinkelstabil. Die Reaktionszeit liegt mit 4ms im akzeptablen Bereich, viel schneller geht es mit IPS aktuell nur selten. Angeschlossen wird der Bildschirm via HDMI 2.0 oder Displayport - gerne auch im Doppel- oder Dreierpack, da der schmale Bildschirmrahmen Multi-Monitor-Setups sehr verlockend erscheinen lässt.

Asus Zenwatch 2 - Smartphone am Handgelenk

Über Sinn und Unsinn von Smartwatches lässt sich streiten - wer den Gedanken einer solchen Uhr interessant findet, bekommt mit der Zenwatch 2 allerdings ein paar praktische Features um den Arm gebunden. Zudem wirkt die ZenWatch trotz 1,63" großem Display nicht klobig oder unhandlich, elegant ist auch das beiliegende Lederarmband.

Im Inneren der Uhr arbeitet ein Qualcomm-SoC mit vier Rechenkernen, 512 MB RAM und 4 GB Festspeicher. Die Zenwatch 2 benötigt ein Android-Smartphone als Gegenstelle in Bluetooth-Reichweite für ihre Smartwatch-Funktionen, eine eigene SIM-Karte lässt sich nicht integrieren. Mit einem Telefon verbunden, zeigt die Uhr Termine, Nachrichten, Anrufe und weitere Informationen an. Für viele alltägliche Dinge muss so das Smartphone nicht mehr dauernd aus der Tasche gekramt und entsperrt werden. Ganz nebenbei eignet sich die Zenwatch übrigens auch als Uhr, allerdings zeigt sie die Zeit in verschiedenen einstellbaren Designs oder von unterschiedlichen Zeitzonen an. Als Betriebssystem dient das auf Android 6.0.1 basierende Android Wear 1.4, das aufs Energiesparen getrimmt wurde. Die Zenwatch soll daher bis zu 57 Stunden ohne Steckdose auskommen.

