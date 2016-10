Nur von Dienstag Abend bis Mittwoch Früh um 9 Uhr gelten die Angebote des Gönn dir Dienstags bei Mediamarkt - dafür sind sie stark reduziert und versandkostenfrei.

Von Dennis Ziesecke |

Den PlayStation 4 Dualshock 4 Controller gibt es bei Mediamarkt zusammen mit dem aktuellen Doom für nur 75€.

Gönn dir Dienstag - es gibt sicherlich kreativere Titel für Schnäppchenaktionen. Aber solange die Angebote stimmen soll der Name egal sein. Bei Mediamarkt gibt es unter diesem Motto jeden Dienstag gegen Abend neue Angebote, die jedoch nur bis zum nächsten Morgen (den 19. Oktober um 9 Uhr) gelten. Diese Woche können sich PS4-Nutzer freuen.

Mediamarkt bietet den kabellosen Dualshock-4-Controller für die PS4 zusammen mit der2016er-Inkarnation von Doom im Bundle für nur 75€ an - üblicherweise kostet jedes der beiden Produkte je 59,99€. Die Versandkosten entfallen bei diesem Deal. PC-Gamer aufgepasst: Mit einem kompatiblen Bluetooth-Adapter (oder verkabelt per Micro-USB) lässt sich der Controller auch am PC nutzen.

PS4 wireless Dualshock 4 Controller schwarz + Doom für 75€