Amazon-Blitzangebote sind nur zu bestimmten Zeiten vergünstigt zu bekommen - und zudem in der Menge limitiert. Genaue Statusinformationen liefert das Produktfenster bei Amazon in der rechten oberen Ecke.

Von Dennis Ziesecke |

Das Roccat ISKU Gaming Set besteht aus einer flexibel anpassbaren MMO-Maus und einer beleuchteten Tastatur.

Gaming-Set von Roccat

Mit der Roccat Isku liegt dem Set einer hochwertig verarbeitete und beleuchtete Gaming-Tastatur mit Makro-Funktionen und Multimedia-Tasten bei. Praktisch für Freunde von Spielen mit komplexen Tastenbelegungen sowie Fans ausufernder Makros ist die Nyth genannte Gaming-Maus. Seitlich finden sich an ihr auf Wunsch 12 machanische Tasten. Es lässt sich aber auch eine Abdeckung montieren, so dass sich die Maus in eine ergonomische Standard-Gamermaus verwandelt. Der Sensor arbeitet mit 12000 DPI, die Maus verträgt bis zu 50 G Beschleunigung.

Roccat Gaming Set mit Roccat Isku und Roccat Nyth ab 9 Uhr

