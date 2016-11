Bei Amazon wird der Großeinkauf belohnt: Wer bis zu 13. November für 150 Euro Filme und Serien kauft, zahlt insgesamt nur 75 Euro.

Von Dennis Ziesecke |

Firefly sollte jeder Sci-Fi-Fan gesehen haben - leider wurde die Serie nach nur einer Staffel abgesetzt.

50 Prozent Rabatt beim Filmkauf

Bei Amazon wird der Film-Großeinkauf belohnt, so lassen sich, praktisch, auch gleich Geschenke für Freunde und Versandte shoppen. Und sicherlich schaut auch der eine oder andere Gamer nebenbei einmal Filme und Serien..

Die Spielregeln der Amazon-Aktion sind einfach: Wer für 150 Euro teilnehmende Filme und Serien in den Warenkorb legt, zahlt am Ende nur 75 Euro. Der 50-Prozent-Rabatt wird automatisch im Warenkorb abgezogen. Mit dabei sind viele empfehlenswerte Filme, so dass die erforderliche Summe recht bequem erreicht werden kann. Firefly beispielsweise sollte nicht nur jeder Sci-Fi-Fan geschaut haben, die Joss-Whedon-Serie gehört eigentlich zur Allgemeinbildung für Filmfans. Für die X-Men-Collection hingegen sollte das Popkorn parat stehen und der Fernseher eine anständige Diagonale haben. Viel Action bietet auch die Stirb-Langsam-Filmreihe, die Blu-ray mit den Filmen 1-5 ist ebenfalls bei der Aktion dabei. Mit Kingsman hingegen begeben wir uns wieder in die Welten der Comic-Verfilmungen - keine Sorge, es ist eine gelungene Umsetzung mit einem grandiosen Samuel L. Jackson.

Mit dabei unter anderem:

