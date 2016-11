Jede Woche neu: Notebooksbilliger reduziert im Rahmen der Wochenangebote ausgewählte Produkte. So lassen sich beim Lenovo-Notebook 25 Prozent sparen, passend dazu ist auch Microsoft Office 365 günstiger erhältlich.

Von Dennis Ziesecke |

Mit dem Lenovo 100 bietet Notebooksbilliger ein preiswertes Allround-Notebook mit dedizierter GPU an.

Flott dank SSD

Ein alltagstaugliches Notebook muss nicht zwingend über die schnellsten Grafikchips, Quadcore-CPUs und Unmengen an RAM verfügen. Eine schnelle SSD als Systemlaufwerk, ausreichend Prozessorleistung und Arbeitsspeicher reichen für ein Arbeitsgerät. Auf eben diese Punkte legte Lenovo beim 15,6-Zoll-Notebook Lenovo 100-15IBD wert: Der Core i3-Prozessor ist schnell genug für Office, Internet und gelegentliche Bildverschönerungen. Mit 8 GByte Arbeitsspeicher arbeitet es sich auch Ende 2016 noch sehr angenehm. Für eine hohe Alltagsgeschwindigkeit sorgt aber vor allem die 256 GByte fassende SSD, auf der das vorinstallierte Windows 10 gespeichert ist. Ähnlich teure Notebooks, die jedoch nur auf eine Festplatte setzen, fühlen sich in so gut wie jeder Situation spürbar langsamer an. Maximal für ältere Spiele geeignet ist hingegen die Geforce 920MX mit 2 GByte VRAM - allerdings beschleunigt ihre Videoeinheit die Filmwiedergabe akkuschonend.

Lenovo 100-15IBD 15,6 Zoll, Core i3, 8 GB, Geforce 920MX, Win10 für 399€

Weitere Angebote bei Notebooksbilliger.de