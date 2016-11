Immer mehr Händler etablieren ihre Shops bei eBay - so auch Redcoon und Teufel. Dank eines 10%-Gutscheines lassen sich dort aktuell einige Schnäppchen machen. Voraussetzung ist allerdings die Bezahlung via Paypal.

Von Dennis Ziesecke |

Die Toshiba Q300 bietet 960 Gigabyte SSD-Speicherplatz im 2,5"-Format.

10 Prozent Preisnachlass beim Kauf mit Paypal

Bei Redcoon und Teufel lässt sich Geld sparen - als Vorbereitung auf die Aktion eBay WunderWOW am 17.11. lässt sich mit dem Gutscheincode CVORFREUDE16 ein Rabatt von 10 Prozent direkt im eBay-Warenkorb vom Kaufpreis abziehen. Die maximale Rabatthöhe beträgt 100€. Um den Gutschein nutzen zu können, muss als Versandmethode Paypal ausgewählt werden.

Beim Stöbern durch die Angebote finden sich einige nette Deals. So kostet die Toshiba Q300 SSD mit 960 Gigabyte Speicherkapazität (2,5", SATA III) dank des Rabattcodes nur 199,80€, die Versandkosten beträgen 1,99€. Für Sonys handliches Smartphone Z5 Compact berechnet Redcoon nur 368,10€. Das mit 4,6 Zoll Displaydiagonale handlich kleine Smartphone bietet trotz des kompakten Gehäuses die volle Octacore-Rechenleistung des Snapdragon 810, 2,0 GByte RAM und eine Kamera mit 23 Megapixeln Auflösung. Praktisch: Das Smartphone ist wasserdicht.

Für satten Sound am PC oder Notebook sorgt hingegen das Teufel 2.1-Soundsystem Concept C 2.1. Das Subwoofersystem ist mit einem integrierten Verstärker für 210 Watt maximaler Leistung ausgestattet. Angeschlossen wird es entweder per USB, analog oder kabellos per Bluetooth. Mit dabei ist auch eine praktische Funkfernbedienung, mit der sich die Signalquellen und die Lautstärke kabellos steuern lassen.

10 Prozent Rabatt bei eBay - Alle Angebote von Redcoon und Teufel

Mit dabei unter anderem:

Die hier dargestellten Angebote sind mit so genannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links erhalten wir vom jeweiligen Anbieter eine kleine Provision.

