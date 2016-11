In der kommenden Woche startet bei Amazon die heiße Vorweihnachtsphase mit der Cyber-Week und dem Black Friday. Schon jetzt gibt es täglich neue Tagesangebote mit verlockenden Preisnachlässen.

Von Dennis Ziesecke |

Der Acer H7550BDz ist ein Video-Projektor mit FullHD-Auflösung und 144Hz-Technologie.

Als Probelauf zur am kommenden Montag beginnenden Cyber-Week bei Amazon startet der Versandhändler schon jetzt täglich neue Tagesangebote mit interessanten Schnäppchen. Heute sind unter anderem Videoprojektoren von Acer im Angebot.

Der DLP-Beamer H7550BDz löst mit 1.920x.1080 Bildpunkten auf, die Lichtstärke beträgt maximal 3.000 ANSI Lumen bei einem Kontrast von 16.000:1. Bei abgedunkelten Räumen sind so Bildgrößen von mehreren Metern in der Diagonale realisierbar, was vielen Games eine ganz neue Dimension verleiht: Spielen wie im Kino quasi. Natürlich sind auch Filme mit dem Beamer ein Genuss dank hoher Auflösung und großer Leinwand.

Bereits integriert ist das Wireless-Kit von Acer, mit dem HDMI-Signale kabellos zum Projektor geschickt werden können. So können TV-Receiver und andere Zuspieler ohne lästigen Kabelsalat verbunden werden, für Musik ist Bluetooth Audio integriert. Gamer sollten jedoch trotzdem weiter auf ein HDMI-Kabel vertrauen, da die Latenzen der Funkverbindung in einigen (schnellen) Genres stören können. Praktisch: Der HDMI-Port ist im Gehäuse verborgen, das dort eingesteckte Wireless-Kit kann einfach getauscht werden.

Acer H7550BDz FullHD-Videoprojektor DLP, 3D, inkl. WirelessHD Kit für 589,99€