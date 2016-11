Bei ebay findet sich heute die laut Preisvergleich günstigste Marken-SSD mit 240 Gigabyte für nur 59,99€ - versandkostenfrei und als Neuware eines seriösen Händlers.

Von Dennis Ziesecke |

Die Toshiba OCZ Trion 150 bietet 240 Gigabyte flotten SSD-Speicher im 2,5-Zoll-Format.

Auch wenn M.2-SSDs neue Geschwindigkeitsrekorde aufstellen, abseits von Benchmark- und Datenbankprogrammen dürften nur wenige Nutzer die Leistungsunterschiede zu einer 2,5-Zoll-SSD merken. Den Unterschied im Geldbeutel jedoch ist sofort bemerkbar. Günstiger geht es mit der OCZ Trion 150, die seit der Übernahme von OCZ unter dem Label von Toshiba angeboten wird.

Das 240 Gigabyte fassende Laufwerk kommt im 2,5-Zoll-Format für die SATA-Schnittstelle, was den Einbau in Notebooks und Desktop-Gehäuse sehr bequem gestaltet - ein SATA-Port sollte bei den meisten PCs frei sein oder sich freischaufeln lassen. Mit 240 Gigabyte bietet die TLC-SSD genug Speicher für Betriebssystem, wichtige Anwendungen und ein paar Spiele. Und der Rechner wird sich nie wieder so lahm anfühlen wie mit einer Festplatte als Betriebssystemlaufwerk.

Toshiba OCZ Trion 150 TR150 SSD mit 240 GByte, SATA III für 59,99€