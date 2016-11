Amazons Blitzangebote starten zu einem bestimmten Zeitpunkt, den wir in der News angeben. Anschließend sind sie zeitlich und in der Stückzahl limitiert.

Von Dennis Ziesecke |

In den Blitzangeboten: Logitech G402 Hyperion und Logitech G933 Artemis.

Logitech Gamermaus und -Headset im Angebot

Auch wenn bereits am Montag die Cyber-Monday-Week bei Amazon startet und mit zahlreichen spannenden Tages- und Blitzangeboten lockt, gibt es auch am heutigen Sonntag zwei nicht zu verachtende Blitzangebote. Zwei beliebte Logitech-Produkte fehlten nämlich in den gestrigen Tagesangeboten: Die Logitech G402 Hyperion Fury, eine Gamingmaus mit präzisem Sensor und das Logitech G933 Artemis, einem Gamer-Headset mit beeindruckendem Klang.

Die kommende Woche werden wir regelmäßig über die besten Angebote für Gamer berichten - nicht nur Amazon, auch Saturn, Mediamarkt und viele andere Händler haben für die kommenden Tage verlockende Angebote in der Hinterhand. Die besten Blitzangebote von Amazon werden wir in einer regelmäßig aktualisierten News speziell aus Gamersicht zusammenstellen.

Amazon Blitzangebote in der Cyber-Monday-Week

Der optische Sensor der G402 Hyperion lässt sich via Software frei einstellen, mehrere DPI-Stufen lassen sich per Button jederzeit umschalten. Mit 4.000 DPI und zusätzlichem Beschleunigungssensor versagt der Sensor auch bei schnellsten Bewegungen nicht. Die zahlreichen Sonderknöpfe und auch die dezente Beleuchtung lassen sich frei konfigurieren.

Logitech G402 Hyperion Fury FPS-Maus 4000 DPI ab 10 Uhr

Ebenfalls sehr frei konfigurierbar ist das Logitech G933 Artemis Spectrum, das ebenfalls mit dezenter RGB-Beleuchtung aufwartet. Das kabellose Headset funkt im 2,4-GHz-Frequenzband und kommt damit auf gut 10 Meter Reichweite. Erstaunlich überzeugend klingt der virtuelle 7.1-Surround-Sound, der im integrierten Soundchip berechnet wird. Das rauschunterdrückende Mikrofon sorgt für glasklare Sprachverständigung.

Logitech G933 Artemis Spectrum kabelloses Headset ab 15 Uhr