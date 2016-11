Die Amazon-Tagesangebote bringen erneut neue Bundles mit der Playstation 4 Slim. Wer einen erstklassigen Fernseher sucht: LG bietet bis zu 41 Prozent Preisnachlass auf OLED-Fernseher.

Von Dennis Ziesecke |

Der LG OLED55B6D ist ein OLED-UHD-TV mit fantastischen Bildwerten.

Beeindruckende Bilder mit LGs OLED-Fernsehern

Alle aktuellen Konsolen beherrschen inzwischen die Bildausgabe in 4K, teilweise auch mit HDR-Unterstützung, der PC meistert das mit aktuellen Grafikkarten ebenso. Damit daraus ein brillantes Bild für UHD-Blu-rays und Spiele entstehen kann, braucht es aber einen passenden Fernseher oder Monitor. Der OLED55B6D von LG überzeugt dabei nicht nur mit einem extrem farbstarken und brillanten UHD-Bild, dank OLED-Technologie ist hier Schwarz auch wirklich Schwarz und Backlight-Bleeding sowie Clouding gehört der Vergangenheit an. Dazu schalten OLED extrem schnell - nicht umsonst kommen sie in den wichtigen VR-Headsets zum Einsatz - was für Gamer ein Vorteil ist.

Die dazu passende Konsole findet sich mit der Playstation 4 Slim 1 TB ebenfalls in den Tagesangeboten - auch wenn wir in Kombination mit einem UHD-Fernseher vielleicht eher zur Pro oder einem PC raten würden. Bislang gab es täglich neue PS4-Bundles mit unterschiedlichen Spielen, das ändert sich auch am Donnerstag nicht. Dieses mal dabei sind Bundles mit Uncharted 4 und zweitem Dualshock-Controller für 299€, mit Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition für 299€ oder mit Uncharted 4, zweitem Controller und PES 2017 für 329€.

Ebenfalls die ganze Woche schon im Angebot sind Amazons hauseigene Tablets der Fire-Reihe. Das Fire-Tablet mit 7 Zoll und 8 GB Speicher kostet in der Version »mit Spezialangeboten«, also mit Werbung auf dem Sperrbildschirm bei Nichtnutzung, nur 39,99€. Vielleicht findet sich ja eine Anleitung zum Root..

So richtig austoben lässt es sich dann aber in der Games-Rubrik in den Tagesangeboten: Sammler freuen sich über Rabatte von bis zu 48% auf Collector's und Limited Editions. Mit dabei sind die Mafia 3 Collector's Edition, Battlefield 1 in der Collector's Edition, Call of Duty: Infinite Warfare in der Legacy Edition inklusive T-Shirt, die ReCore Collector's Edition für XBox One oder Hyrule Warriors: Legends in der Limited Edition für 3DS.

