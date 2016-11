Bei eBay gibt es aktuell 10% Preisnachlass auf viele Produkte aus unterschiedlichsten Bereichen - natürlich sind auch für Gamer spannende Produkte mit dabei. Der Rabatt gilt nur bei Zahlung mit Paypal.

Von Dennis Ziesecke |

Der Asus MG278Q 27 Zoll löst mit 2560x1440 Pixeln bei 144 Hz auf und bietet Freesync.

Bei der Monitorsuche gibt es für viele Gamer ein paar sehr wichtige Stichpunkte: 27 Zoll, 144 Hz, Free- oder G-Sync, niedrige Reaktionszeit. Der Asus MG278Q erfüllt all diese Wünsche und ist zudem bei eBay günstig zu haben. Um an den Schnapperpreis von nur 379€ heranzukommen, gilt es aber ein paar Dinge zu beachten: Der Preisnachlass von 10% gilt nur bei Zahlung mit Paypal (der Rabatt wird bei der Zahlung abgezogen). Und: Es handelt sich um ein Messe-Ausstellungsstück. Allerdings ist der Bildschirm Originalverpackt, wie Neu und inklusive Zubehör. Außerdem gewährt Asus volle 3 Jahre Herstellergarantie inklusive kostenlosem PickUP&Return-Service. Bei Nichtgefallen gewährt der Händler zudem 30 Tage Rückgabe, was den Kauf abzusichern hilft.

Auch abseits der guten technischen Daten überzeugt der Bildschirm: Er ist höhenverstellbar, bietet Pivot, ist drehbar und seine Hintergrundbeleuchtung arbeitet flimmerfrei. Dank reaktionsschnellem TN-Panel sind keine Schlieren oder Doppelbilder bei schnellen Szenen zu befürchten, Besitzer einer AMD-Grafikkarte profitieren zudem von FreeSync.

Asus MG278Q 27 Zoll, 144Hz, Freesync, 1ms refurbished für nur 379€

Die hier dargestellten Angebote sind mit so genannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links erhalten wir vom jeweiligen Anbieter eine kleine Provision.