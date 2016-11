Die Tagesangebote machen sich auf, Amazons Blitzangebote zu schlagen. Zumindest was interessante Deals angeht keine Unmöglichkeit, Amazon fährt mit der Playstation 4 Pro, der XBox One S, Crucials MX300 750 GB und anderen Angeboten schwere Geschütze auf.

Das PS4 Pro Battlefield 1 Bundle bietet viel Konsolen-Rechenpower und ein erstklassiges Multiplayer-Spiel zum Einstiegspreis.

Am Black Friday sind nicht nur schnelle Klickfinger bei den kurzlebigen Blitzangeboten gefragt. Die Tagesangebote sind, solange der Vorrat reicht, den ganzen Tag über gültig. Besonders für Gamer ist die Auswahl heute traumhaft: Eine große SSD, die Playstation 4 Pro im Bundle mit zahlreichen interessanten Spielen aber auch die Xbox One im Spielebundle sowie viele weitere Produkte stehen zur Auswahl.

Sonys Playstation 4 Pro ist erst wenige Tage auf dem Markt und schon in den Tagesangeboten zu finden. Zur UVP von 399€ bietet Amazon die Konsole im Bundle mit verschiedenen Spielen an. Sets mit FIFA 17, Watch Dogs 2, Battlefield 1 oder Rise of the Tomb Raider kosten je nur 399€, das Bundle mit Dishonored 2 imd The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (inkl. Soundtrack-CD) liegt bei 449€.

Sony Playstation 4 Pro 1 TB mit Spielebundle ab 399€

Nicht nur Playstation-Fans sondern auch Xbox-One-Freunde können sich auf die Tagesangebote freuen, die Xbox One S 500 GB ist inklusive FIFA 17 und Forza Horizon 3 für nur 249€ erhältlich. 10 Euro weniger, also 239€, kostet die Xbox One S 500 GB wenn nur FIFA 17 gewünscht ist. Ebenfalls nur mit FIFA 17 ist die Xbox One S mit 1,0 TByte gebundlet, der Preis liegt bei 289€.

XBox One S 500 GB + FIFA 17 + Forza Horizon 3 für 249€

Xbox One S 1TB + FIFA 17 für 289€

Auch wer auf der Suche nach einem neuen Notebook ist (oder jemanden beschenken möchte, der dringend ein neues Notebook bräuchte), kann mit Schnäppchen rechnen. HP-Notebooks sind heute um bis zu 22 Prozent reduziert. So kostet beispielsweise das HP 15-ba057ng mit 15,6 Zoll, AM10-9600 und R7 M440-GPU sowie 256 GB SSD nur 399€. Das mit dem brandneuen Kaby-Lake-Prozessor Core i5-7200U ausgestattete HP Pavilion ist ebenfalls interessant ausgestattet und bietet neben einer 256 GB SSD auch eine dedizierte GPU vom Typ Geforce 940M zum Preis von 549€.

HP Notebooks um bis zu 22 Prozent reduziert

Die Crucial MX300 setzt auf modernes 3D-NAND.

SSD-Speicher ist begehrt, allerdings stiegen in den letzten Wochen die Preise für die begehrten Flash-Laufwerke. Mit der Crucial MX300 ist aber dennoch eine SSD in den Tagesangeboten - und gleich ein Modell mit 750 Gigabyte Speicher. Der Preis ist mit 129€ erfreulich niedlich, es ist aber zu befürchten, dass das Laufwerk nicht sehr lange verfügbar bleiben wird. Die Schwäche des Laufwerkes beim Kopieren von sehr großen Dateien dürfte hingegen kaum einen privaten PC-Nutzer betreffen.

Crucial MX300 SSD mit 750 GByte SATA III für 129€

Logitech ist mit einigen interessanten Zubehörprodukten vertreten. So kostet das kabellose Tastatur/Maus-Set MK520 nur 24,89€, das 5.1 Lautsprechersystem Z906 kostet 189,90 und belohnt den Nutzer mit sattem Sound und einer gut ausgestatteten Verstärkerbox nebst Fernbedienung.

Logitech Zubehör im Angebot

Wenn die neue Konsole nach einem neuen Fernseher ruft, dann kommen die Samsung-Anbebote gerade recht. So kostet der Samsung KU6519 nur 879€ - dabei handelt es sich um einen 55 Zoll Curved Fernseher mit UHD-Auflösung und moderner Schnittstellenauswahl. Das mit 49 Zoll etwas kleinere Schwestermodell kostet, ebenfalls mit UHD, nur 666€.

Samsung Ultra-HD-Fernseher im Angebot

Natürlich waren das noch nicht alle Deals in den Tagesangeboten. Amazon bietet auch Parrot-Quadcopter, Kopfhörer, Tablets und viele weitere Produkte günstiger an. Besonders spannend ist abseits vom Gaming auch noch der Fire-TV-Stick, der aktuell nur 24,99€ kostet.

