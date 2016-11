Auch der Lautsprecher-Hersteller Teufel aus Berlin reduziert am Black Friday viele Produkte im Preis, bis zu 42 Prozent Ersparnis sind drin.

Surround-Systeme von Teufel wie das Concept E 450 Digital sind seit vielen Jahren auch bei Spielern sehr beliebt – und im Black Friday-Sale besonders günstig.

Teufel Concept E 450 Digital 100 Euro günstiger

Das Concept E 450 Digital von Teufel verfügt über alle wichtigen digitalen und analogen Anschlüsse und eine 5.1 USB-Soundkarte, dadurch lässt es sich leicht am PC oder einem Notebook anschließen. In Spielen sorgt der große und kräftige Subwoofer für eine beeindruckende Klangkulisse, aber auch für Filme ist das Soundsystem sehr gut geeignet. Statt 599 Euro kostet es am Black Friday nur 499 Euro.

Teufel Concept E 450 Digital für nur 499,99 Euro

Teufel Concept E Digital für nur 399 Euro

Das Concept E Digital bietet sehr guten 5.1-Surround-Sound für den PC.

Der kleine Bruder des Concept E 450 Digital hat zwar einen etwas weniger üppigen und nicht ganz so kräftigen Subwoofer, in Sachen Klangqualität und Ausstattung muss es sich aber nicht vor dem E 450 Digital verstecken. Zum Lieferumfang gehört auch hier eine praktische Funkfernbedienung, über die sich alle wichtigen Funktionen wie die Lautstärke oder die Wahl des Eingangsignals festlegen lassen.

Teufel Concept E Digital für nur 399,99 Euro

Teufel Cinebar 52 THX Streaming stark reduziert

Bei der Cinebar 52 kommt der THX-zertifizierte Surround-Sound aus einer Box.

Die Cinebar 52 THX Streaming verfügt nicht nur über einen separaten Subwoofer mit 250 Watt, sondern auch über den Netzwerkplayer Raumfeld Connector. Damit lassen sich Online-Streaming-Dienste oder auch die private Musiksammlung besonders leicht über die Cinebar abspielen. Die bietet THX-zertifizierten Surround-Sound aus nur einer Box und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten.

Teufel Cinebar 52 THX Streaming für nur 749,99 Euro

Teufel Real Z jetzt besonders günstig

Der Real Z bietet sehr gute Klangqualität und hohen Tragekomfort durch seine leichte Bauweise.

Immer mehr Spieler kehren klassischen Headsets mit Mikrofon den Rücken und verwenden stattdessen hochwertige Kopfhörer in Kombination mit einem Standmikrofon. Dafür eignet sich auch der Real Z von Teufel sehr gut. Er bietet nicht nur beste Klangqualität, sondern auch eine halboffene Bauweise, die auch bei längeren Spielesessions ein zu starkes Aufwärmen verhindert.

Teufel Real Z für nur 139,99 Euro

