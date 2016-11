Alternate ist durchs Sortiment gegangen und hat zahlreiche Produkte stark im Preis gesenkt. Das gesamte Wochenende über gelten Ausnahmepreise für Grafikkarten, Monitore und weitere PC-Komponenten.

Die Gigabyte GTX 1070 Windforce sorgt für flüssiges Gaming auch in hohen Auflösungen oder VR.

Alternate feiert das ganze Wochenende Sonderangebote und ist dafür offenbar großzügig durch alle Produktklasse gegangen. Wir haben einige der interessantesten Deals ausgewählt. Bonus: Bei Zahlung via Paypal entfallen bei Alternate an diesem Wochenende die Versandkosten.

PC-Gaming ohne adäquate Grafikkarte - das geht gar nicht. Umso besser, dass es einige aktuelle Modelle im Angebot gibt. Die Gigabyte GTX 1070 Windforce OC beispielsweise setzt auf Nvidias Pascal-GPU, kombiniert mit 8,0 GByte GDDR5-Speicher. Die Leistung der Karte ist über jeden Zweifel erhaben, der Preis mit 409€ ebenfalls - vor allem angesichts der Tatsache, dass es das am 29.11. erscheinende Watch Dogs 2 gratis dazu gibt!

Gigabyte GTX 1070 Windforce OC + Watch Dogs 2 für 409€

Auch Team Rot aka AMD ist in den Deals vertreten. Hier gibt es die Sapphire Radeon RX480 Nitro+ mit 8,0 GByte GDDR5-Speicher und dem aktuell schnellsten Polaris-Grafikchip. Das Kühlsystem arbeitet nicht nur effizient sondern auch leise, so dass auch im OC-Modus kein Ohrenschutz vonnöten ist. Die Karte trumpft vor allem in DX12 und Vulkan stark auf, muss sich aber auch bei DX11-Spielen nicht verstecken. Aktuell gibt es zudem die Vollversion des Strategiespiel Civilization VI gratis dazu.

Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ 8,0 GByte + Civilization VI für 259€

Damit die Grafikkarte auch einmal so richtig ins Schwitzen kommt, bietet sich eine Runde Virtual Reality an - kaum etwas verlangt Grafikkarten mehr ab als die Rundumgrafiken der VR. Die HTC Vive ist zur Feier des Wochenendes bei Alternate um satte 100€ im Preis gesenkt und kostet nun nur 799€. Mit dabei sind zwei präzise arbeitende Handcontroller und zwei Lighthouse-Tracker zum Erfassen der Bewegungen. So lässt sich ein Roomscale-VR-Erlebnis basteln, das bislang ungeschlagene Mittendrin-Gefühle erlaubt - auch wenn die Oculus Rift etwas besser auf dem Kopf sitzt und die etwas bessere Bildqualität bietet. Praktisch: Alternate bietet auch die Rift zum reduzierten Preis an, hier fällt der Rabatt aber deutlich geringer aus.

HTC Vive VR-Brille inkl. Handcontrollern für 799€

Oculus Rift VR-Brille für 679€

