Nachdem es ein paar Tage eher ruhig um Amazons Tagesangebote war, kommen Gamer heute wieder auf ihre Kosten: Acer bietet ein paar Gaming-Monitore mit bis zu 26 Prozent Rabatt an.

Der Acer XF240Hbmjdpr überzeugt mit 144 Hz und Freesync.

Tagesangebote bei Amazon starten immer um Mitternacht und enden auch zu dieser Stunde - den dazwischen liegenden Tag haben Schnäppchenjäger also Zeit zuzuschlagen. Heute gibt es Bildschirme von Acer, Sonos-Lautsprecher sowie zahlreiche Star-Wars-Boxen zu Sonderpreisen.

Acers XF240 ist ein Full-HD-Bildschirm mit einer Wiederholfrequenz von 144 Hz. Dank AMDs Freesync ergeben sich sichtbar flüssigere Spielszenen - allerdings nur in Verbindung mit einer kompatiblen AMD-Grafikkarte und bei Nutzung des Displayports. Die Reaktionszeit des Monitors liegt bei nur 1ms. Wer auf Freesync verzichten kann, aber trotzdem gerne ein 144-Hz-Display auf der Wunschliste hat: Der ebenfalls reduzierte Acer Predator GN246HLB bietet ebenfalls 24 Zoll Diagonale und 144 Hz mit 1ms Reaktionszeit, verzichtet aber auf den Support von Freesync. Im Gegenzug ist das Display ein wenig günstiger.

Ebenfalls in den Tagesangeboten sind Sonos-Lautsprecher wie der Sony PLAY - Multroom-Klanggenuss gibt es bei Amazon mit mindestens 50 Euro Rabatt pro Lautsprecher. Damit lassen sich recht futuristische Lautsprecherkonstellationen erschaffen - allerdings nicht so futuristisch wie die Zukunft in Star Trek. Wie es in der recht sterilen Föderations-Welt aussieht, davon lässt es sich hervorragend mit den zahlreichen Star-Trek-Angeboten überzeugen. Serienboxen und Filme sind spürbar im Preis gesenkt.

