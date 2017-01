Saturn feiert das neue Jahr wieder mit einer Rabattaktion: 15,99% Preisnachlass auf das gesamte Sortiment gibt die Gelegenheit zu satten Schnäppchen.

Mit im Saturn-Angebot: Der LG 27UD58-B mit 27 Zoll und UHD-Auflösung zum Schnäppchenpreis.

Das neue Jahr lässt sich kaum besser beginnen als mit einem kleinen Kaufrausch im Elektroniktempel. Und moderne Tempel digital existieren laden wir zu einem Rundgang durch die Verlockungen bei Saturn ein: Nur am 02.01. und 03.01. gewährt Saturn einen Preisnachlass von 16% auf das gesamte Sortiment.

Zugegeben, nicht immer ist die sofortige Verfügbarkeit gegeben und vor allen in den Märkten selbst kann es bei interessanten Produkten sehr schnell knapp werden. Online bestellen ist da die bessere Wahl, entgeht man doch so auch den zu erwartenden Menschenmassen vor Ort. Beim Onlinekauf wird der Rabatt im Warenkorb abgezogen, die Shopseite listet also den regulären Preis!

Mit dabei ist der LG 27HD58-B, ein Gamer-Monitor mit der UHD-Auflösung 3.840x2.160 Bildpunkten. Das IPS-Display bietet eine Reaktionszeit von 5ms, sehr gute Farbwerte und einen integrierten Lautsprecher für Klang-Masochisten. Umso besser ist die Bildqualität, zumal sich spätestens mit Windows 10 auch die Schriftgröße und Icons sinnvoll skalieren lassen.

LG 27UD58-B 27 Zoll UHD-Monitor 5ms IPS Displayport, 2x HDMI für nur 352€

Etwas weniger Auflösung (2.560x1.440), dafür aber mit 1ms eine bessere Reaktionszeit bietet der Asus PB227Q, der ebenfalls mit 27 Zoll in der Diagonale ausgestattet ist. Der Bildschirm lässt sich zudem in der Höhe verstellen und dank Pivot auch hochkant nutzen.

Asus PB227Q 27 Zoll 1440p-Monitor 1ms für nur 251,16€

Natürlich sind auch die dazu passenden Grafikkarten und selbstverständlich auch PC- und Konsolenspiele im Angebot. Auch hier gilt: Bei Schnäppchenverdacht besser schnell zugreifen bevor es jemand anderes tut.

Grafikkarten um 16% reduziert

Spiele-Neuheiten bei Saturn