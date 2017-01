Die Logitech G105 ist abseits der teuren Highend-Tastaturen ein bodenständiges Eingabegerät mit Gaming-Genen. Ebenfalls im Angebot sind zahlreiche Notebooks, vor allem Skylake und Kaby Lake finden sich dort auf Prozessorseite sehr häufig.

Von Dennis Ziesecke |

Die Logitech G105 bietet klassische Gaming-Tugenden zum überschaubaren Preis.

Wir hatten schon zahlreiche Gaming-Tastaturen in den Deals - die meisten setzen auf mechanische Switches, eine Tastenbeleuchtung, Makrofunktionen und mitunter auch farblich abgesetzte WASD-, beziehungsweise Pfeil-Tasten und kosten entsprechend. Bis auf die mechanischen Schalter (und den Preis) gilt das auch für die vergleichsweise günstige Logitech G105.

Die 6 programmierbaren G-Tasten lassen sich in drei Modi mit Tastenkommandos und Makros belegen - insgesamt stehen also 18 Programmpunkte zur Verfügung. Die blaue Hintergrundbeleuchtung erleichtert das Spielen in dunklen Räumen, auch die hell abgesetzten Haupt-Eingabetasten sind da sehr praktisch. Anti-Ghosting unterstützt die G105 natürlich ebenfalls.

Logitech G105 Gaming-Tastatur beleuchtet, Makro-Tasten, Anti-Ghosting ab 13:30 Uhr

