Titanfall 2 ist der Underdog der Multiplayer-Shooter des vergangenen Jahres - bietet aber viel Spaß und sogar einen guten Singleplayermodus.

Besitzer der Playstation 4 sollten heute Abend die Blitzangebote beobachten: Mit Titanfall 2 findet sich dort ein erstklassiger Shooter mit hübscher Grafik und beeindruckenden Titanen. Die Kollegen von Gamepro zeigten sich im Test begeistert und vergaben eine 88er-Wertung. Mirco Kämpfer urteilt:

Titanfall 2 ist nicht nur umfangreicher, sondern an vielen Stellen auch besser als der Vorgänger. Allein die Kampagne! Was hier spielerisch an Abwechslung und Kreativität geboten wird, lehrt selbst Call of Duty oder Battlefield 1 das Fürchten.