»Liebesgrüße von der Wunschliste« auf GOG.com :

Bis zum 20. Februar stehen auf GOG.com im »Liebesgrüße von der Wunschliste«-Sale die Publikumslieblinge im Angebot, vom Preise abräumenden The Witcher 3 bis zu hin Nostalgie-Hits wie System Shock und Psychonauts.

Auf GOG.com ist mal wieder Sale-Zeit und unsere Community wird dafür belohnt! Am Valentinstag haben wir über 300 Keys im Wert von über 4.500 Euro für zufällige Spiele aus dem »Liebesgrüße von der Wunschliste«-Angebot verlost - und standen schon nach 25 Minuten mit vollkommen ausgeräumten Arsenalen da.

Wie bereits angekündigt, darf sich ein Glückspilz dennoch freuen: Amon Hilmer bekommt von jedem Spiel, das wir gestern in der Key-Verlosung rausgeschickt haben, jeweils einen Key, also das volle GOG-Paket! Verschenkt wird ab jetzt zwar nichts mehr, die günstigen Angebote auf GOG.com stehen aber noch bis zum 20. Februar.

Spieler-Favoriten im Sale

Bei der Aktion »Liebesgrüße von der Wunschliste« gibt's die Spiele bis zu 90 Prozent günstiger, die GOG-User in der Vergangenheit am meisten interessiert haben, beispielsweise - und wenig überraschend - The Witcher 3 in der Game of the Year Edition, Shadow Warrior 2 oder System Shock 2.

