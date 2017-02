Es war eine lange Zeit schwierig eine PS4 Pro oder PS VR zu erhalten. Beides war zuletzt häufig ausverkauft. Bei Alternate gibt es nun jeweils attraktive Bundles.

Von Kevin Nielsen |

Die PS4 Pro und die PS VR sind nun wieder erhältlich.

Lange Zeit war dieausverkauft und zum Beispiel ist sie bei Amazon noch immer nicht verfügbar. Allerdings bekommt ihr sie nun bei Alternate im attraktiven Bundle inklusive. Die PS4 Pro und For Honor kosten euch dort zusammen

PS4 Pro 1TB inklusive For Honor für nur 449 Euro

Dazu passend gibt es bei Alternate auch ein tolles PS VR Bundle. Dieses beinhaltet die PS VR, die PS4 Kamera und die beiden VR Games Robinson: The Journey und Until Dawn: Rush of Blood. Wer die volle PS VR Leistungsfähigkeit erleben möchte, der sollte am besten eine PS4 Pro besitzen. PS VR ist aber auch mit der Standard- und Slim-Version der PS4 nutzbar.

PS VR Bundle inklusive Kamera und zwei Spielen für nur 529 Euro

Natürlich bekommt ihr die PS VR auch ohne Bundle bei Alternate. Alleine kostet die PS VR 399 Euro.