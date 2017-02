Gamesplanet-Rabatte am Wochenende :

Bis zum 19. Februar stehen bei unserem Partner Gamesplanet zahlreiche Hardcore-Spiele im Angebot. Egal ob Strategie oder Rollenspiel, mit Tüftler-Perlen wie Tyranny, Pillars of Eternity oder Stellaris sind die nächsten Wochen im Nu verzockt!

Von Jochen Redinger |

Es gibt diese Spiele, die uns einfach mal eben in ihre Spielwelt eintauchen und ein bisschen Spaß haben lassen, ganz ohne Verpflichtungen. Es geht aber auch anders und das muss gar nicht schlecht sein! In Titeln wie Stellaris, Tyranny oder Pillars of Eternity müssen wir uns unsere Erfolge hart erarbeiten und ertüfteln, dafür fühlen sie sich danach noch glorreicher an!

Wer mal wieder Lust auf ein bisschen Hardcore-Gaming der alten Schule hat, sollte an diesem Wochenende unbedingt bei unserem Partner Gamesplanet vorbeischauen. Dort stehen im Paradox-Sale bis zum 19. Februar nämlich etliche Oldschool-Perlen zur Auswahl.

Zu den Wochenend-Angeboten bei Gamesplanet

Gamesplanet-Highlights bis zum 19. Februar