Die Spekulationen rund um die AMD Radeon RX Vega und weitere Ryzen-Prozessoren mit mehr Kernen könnten am 31. Mai 2017 enden. Dann wird AMD auf der Computex neue Details verraten.

Von Georg Wieselsberger

AMD könnte am 31. Mai 2017 die Radeon RX Vega vorstellen.

Zum Thema Radeon RX 580 ab 249,75 € bei Amazon.de In etwas mehr als zwei Wochen findet wieder die wichtige Technikmesse Computex in Taiwan statt, die von vielen Unternehmen auch für wichtige Ankündigungen und Produktvorstellungen genutzt wird. Wie mehrere Webseiten wie beispielsweise Videocardz melden, scheint auch AMD in diesem Jahr Einiges für die Computex geplant zu haben. In einer E-Mail kündigt AMD eine Pressekonferenz für den 31. Mai 2017 zwischen 10 und 11 Uhr Ortszeit an.

AMD-CEO Lisa Su wird neue Details bekanntgeben

Dann werden AMD-Chefin Lisa Su und andere wichtige AMD-Manager neue Informationen zu den Plänen für das Jahr 2017 bekanntgeben. Nach der Veröffentlichung der Ryzen-Prozessoren soll es während der Veranstaltung neue Details zu Produkten für 2017 geben. Entsprechend sorgt die Nachricht von AMD für Spekulationen, laut denen die neue Grafikkarte Radeon RX Vega während der Computex vorgestellt werden könnte, obwohl AMD in seiner Mitteilung eigentlich nur Ryzen erwähnt.

Die neue Grafikchip-Generation von AMD soll aber ganz offiziell bis Ende Juni erscheinen, sodass die Computex Ende Mai zumindest ein guter Termin für mehr Informationen wäre. Letztes Jahr hatte AMD ebenfalls eine Computex-Pressekonferenz abgehalten und dort die Details zur Radeon RX 480 bekanntgegeben.

Vielleicht auch mehr zu neuen Ryzen-CPUs

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass AMD einen Einblick in die Pläne zu neuen High-End-Desktop-Prozessoren aus der Ryzen-Serie mit 12, 16 und vielleicht sogar 32 Kernen liefert, die schon seit Wochen zusammen mit dem X399-Chipsatz durch die Gerüchteküche geistern. Entsprechend spannend könnte die Computex in Sachen Prozessoren werden, denn angeblich will auch Intel auf der Messe Informationen zu den Skylake-X-Prozessoren beziehungsweise Core-i9-CPUs bekanntgeben.

Quelle: Videocardz