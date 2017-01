Microsofts Xbox One-Nachfolger Project Scorpio soll deutlich leistungsstärker werden als er Sprung von Sonys PS4 auf die PS4 Pro.

Microsoft will mit der Xbox One Scorpio die bis dato leistungsstärkste Konsole auf den Markt bringen. Gleichzeitig behandelt der Konzern sie aber auch als Teil der Xbox-One-Familie – Exklusivtitel für die Scorpio soll es nicht geben. Zudem verspricht Microsoft, dass alle bisherigen One-Spiele darauf laufen werden. Viele Fans fragen sich daher, ob die Scorpio eher ein Upgrade oder eine vollwertige Next-Gen-Konsole darstellen soll.

Der CEO des Microsoft-nahen Entwicklers Moon Studios, Thomas Mahler, hat jetzt mit einem Statement für erneute Diskussionen rund um die Ausrichtung von Project Scorpio gesorgt:

Microsoft wird daran arbeiten müssen, allen klar zu machen, dass Scorpio nicht nur ein halbherziges Upgrade ist (was die PS4 Pro auf eine gewisse Art ist...), sondern eine vollwertige Next-Gen-Maschine, die einfach abwärtskompatibel zu deiner aktuellen Bibliothek ist.



Original-Zitat: Microsoft will need to do a little work to make it clear to everyone that Scorpio isn't just a half-assed upgrade (which the PS4 Pro kinda is...), but a full blown next-gen machine that's just backwards-compatible to your current library.