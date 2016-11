Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Nintendo Switch - Anspiel-Event im Januar

Am 13. Januar 2017 findet in New York ein Anspiel-Event für die Nintendo Switch statt. Eingeladen sind jedoch nur Handelspartner und Medienvertreter.

Von Andre Linken |