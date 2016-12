Das Konzept der Nintendo Switch sieht vor, dass die Konsole sowohl als Handheld als auch am Fernseher angeschlossen funktioniert. Steckt die Switch in ihrer Docking Station, soll sich die Performance erhöhen. Gerüchten zufolge allerdings nicht durch zusätzliche Hardware.

Nintendo Switch soll bessere Performance im Dock liefern. Allerdings nicht über zusätzliche Hardware, sondern durch bessere Kühlung.

Die Nintendo Switch funktioniert sowohl unterwegs als Handheld, als auch zuhause am Fernseher. Wer das Gerät in die Docking Station steckt, soll einem neuen Gerücht zufolge auch mehr Performance erwarten dürfen – allerdings nicht durch zusätzliche Hardware-Power. Wie Let's Play Video Games berichtet, soll im Dock keine zusätzliche Prozessorleistung stattfinden.

Stattdessen arbeitet die neue Nintendo-Konsole angeblich mit höherer Takt-Geschwindigkeit, sobald sie in der Docking Station steckt, um die höhere 1080p-Auflösung zu ermöglichen. Im Nintendo Switch-Dock soll sich allerdings ein zusätzlicher Ventilator befinden, der automatisch angeht, sobald der Handheld verbunden wird. Der Ventilator soll bei der Kühlung helfen, wenn die Konsole mit höherer Takt-Geschwindigkeit läuft.

Desweiteren heißt es in dem Bericht, dass sowohl der Strom als auch das Videosignal zwischen Handheld und Docking Station über einen einzigen USB-C-Anschluss übertragen werden. Außerdem ist das Nintendo Switch-Dock angeblich sehr leicht und nicht sonderlich teuer in der Produktion. Wie immer gilt auch bei diesem Gerücht: Es ist mit Vorsicht zu genießen. Am 13. Januar sollen wir dann endlich mehr handfeste Details erfahren, wenn Nintendo seine neue Konsole ausführlich vorstellt.

