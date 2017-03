Der Verkaufsstart der Nintendo Switch war bisher extrem erfolgreich. In Nordamerika konnte die Konsole sogar einen neuen Rekord aufstellen. Die Wii U schlägt sie allemal.

Von Andre Linken |

Die Nintendo Switch legte weltweit einen erfolgreichen Verkaufsstart hin.

Zum Thema Nintendo Switch ab 329,99 € bei Amazon.de Nintendo kann man mit dem Launch der Switch-Konsole bisher mehr als zufrieden sein. Es gibt sogar den ein oder anderen Rekord zu vermelden.

In Nordamerika wurde die Nintendo Switch innerhalb der ersten beiden Tage nach dem Launch so oft verkauft wie keine andere Nintendo-Konsole zuvor. Das schließt auch die dort sehr erfolgreiche Wii mit ein. Die Verkaufszahlen gehen auf den New York Times-Reporter Nick Wingfield zurück, der sich wiederum auf Interview-Aussagen von Nintendo of America-Präsident Reggie Fils-Aime bezieht.

2. Fri-Sat sales for Nintendo Switch exceeded first 2-day sales in Americas for any system in Nintendo history. Next biggest was Wii. — Nick Wingfield (@nickwingfield) March 6, 2017

Erfolg auch in Japan und Großbritannien

Auch außerhalb von Nordamerika setzt die Nintendo Switch zu einem Siegeszug an. In Japan konnte sie zwar nicht ganz mit dem grandiosen Launch der Wii mithalten. In der ersten Woche wurden dennoch mehr als 313.700 Exemplare (via GamesBeat) verkauft.

Bei den europäischen Nachbarn in Großbritannien erfreut sich die Nintendo Switch ebenfalls großer Beliebtheit. Dort wanderten am Launch-Wochenende mehr als 80.000 Exemplare über die Ladentheke - also doppelt so viele wie damals bei der Wii U.

Mehr: Nintendo Switch - Überblick zur Hardware und Software