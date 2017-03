Der Launch der Nintendo Switch war auch in Europa erfolgreich. Die neue Nintendo-Konsole legte bei uns den besten Start einer Nintendo-Konsole aller Zeiten hin. In Deutschland läuft es für die Konsole ebenfalls sehr gut.

Von Andre Linken, Hannes Rossow |

Die Nintendo Switch ist offenbar sehr erfolgreich gestartet.

Zum Thema Nintendo Switch ab 329,99 € bei Amazon.de Erst gestern hatten wir davon berichtet, dass die Nintendo Switch in Nordamerika einen Verkaufsrekord aufgestellt und den erfolgreichsten Start einer Nintendo-Konsole hingelegt hat. In einer offiziellen Pressemitteilung hat mittlerweile auch Nintendo bekannt gegeben, dass sich die Nintendo Switch europaweit inklusive Deutschland am Start-Wochenende besser verkauft hat als jede andere Nintendo-Konsole zum Launch.

Genaue Verkaufszahlen gibt es für den deutschen Markt zwar nicht, aber in Frankreich ging die Nintendo Switch an ihrem ersten Wochenende mehr als 105.000 Mal über die Ladentheke. Damit gilt die Nintendo Switch in Frankreich als die Konsole mit dem erfolgreichsten Start aller Zeiten und wurde schon jetzt häufiger verkauft als die PlayStation 4 in den ersten zwei Wochen.

Auch die Entwickler von The Legend of Zelda: Breath of the Wild dürfen sich freuen, denn der wohl wichtigste Launch-Titel der Nintendo Switch hatte in Deutschland nicht nur den besten Zelda-Release überhaupt, sondern ist schon jetzt der erfolgreichste Nintendo-Launch-Titel ganz Europas, noch vor dem bisherigen Spitzenreiter Wii Sports, das damals der Wii beilag.