Kurz vor dem Bluray und DVD Release von Warcraft: The Beginning verlosen wir drei prall gefüllte Pakete mit wertvollem Warcraft-Inhalt. Aber nur unter denen, die sich in Azeroth und Draenor gut auskennen!

Zum Film Warcraft: The Beginning gibt's für Azeroth-Experten noch einen Hoodie, das neueste WoW-Addon, Legion, und Karten für Madame Tussauds in Berlin.

Die Geschichte von Warcraft: Orcs & Humans beginnt 1994 vollgepackt mit typischen Fantasy Klischees: Die Orcs sind barbarische Wilde, die nur erobern wollen, die Menschen strahlende Ritter, die sich dem Angriff auf ihre Heimat entgegenstellen.

Erst später baute Blizzard die Sage um Lothar, Uther, Thrall und Schicksalshammer aus. Die Orcs sind nun keine hirnlosen Tötungsmaschinen mehr, sondern waren einst noble Krieger, die sich vom Versprechen nach mehr Macht verführen ließen. Genau an diesem Punkt setzt auch der Film »Warcraft: The Beginning« von Legendary Pictures und Universal Pictures an, der am 29. September auf DVD und Bluray erscheint.

Wir verlosen zum Heimkinostart der epischen Schlacht zwischen Orcs und Menschen insgesamt 3 Bundles mit coolem Warcraft Inhalt wie Karten für Madame Tussauds in Berlin, wo Fans die Wachsfiguren von Anduin Lothar und Garona bestaunen können! Allerdings wollen wir dazu erst mal die Antworten auf unsere 7 kniffligen Warcraft Kopfnüsse wissen!

Die Preise im Überblick

3x Blu-ray Warcraft: The Beginning

3x World of Warcraft: Legion von Blizzard

3x Kapuzenpullover der Horde von EMP , dem Heavy Metal Online Shop

3x4 Tickets für Madame Tussauds in Berlin

Quiz der Woche: Orcs oder Menschen?

Teilnahmeschluss ist der 23. September.