Am 25. September fand in Berlin die Live-Challenge »Die Jagd auf Pablo« statt - übertragen per Facebook und Twitch. Unser Highlight-Video zeigt die besten Szenen.

Bei dieser Challenge mussten die vier YouTuber Ben X, VeniCraft, Der Hardi und Krancrafter an ihre Grenzen gehen. »Die Jagd auf Pablo« forderte sie am 25. September in Berlin physisch und mental heraus - kein Wunder, die Herausforderung war an die spektakuläre Flucht des namensgebenden Drogenbosses Pablo Escobar angelehnt.

Aufgeteilt in zwei Teams traten die YouTuber gegeneinander an: Ben X und VeniCraft in Teams Eins (Plato), Der Hardi und Krancrafter in Team Zwei (Plomo). Die Moderation des Events, bei dem die Zuschauer ihren Favoriten live über Twitch Hinweise geben konnten, übernahm Rewinside. Mit 216 zu 214 Punkten gewann am Ende Team Plomo.

Die Jagd auf Pablo Escobar steht im Zentrum der zweiten Staffel von Narcos, die seit dem 2. September exklusiv bei Netflix läuft.