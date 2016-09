Comic-Autor Todd McFarlane arbeitet derzeit an einer neuen düsteren Comic-Verfilmung des brutalen Antihelden Spawn. Jetzt gibt er ein erstes Update.

Von Vera Tidona |

Düstere Comic-Verfilmung Spawn von Todd McFarlane in Arbeit.

Comic-Autor Todd McFarlane kündigt eine Neuverfilmung der Comics Spawn an. Gegenüber Kevin Smith für AMCs Geeking Out bestätigt er, dass er bereits eine erste Drehbuchfassung fertiggestellt habe und nun am Feinschliff sei. Auch möchte er selbst die Regie führen.

Düstere und brutale Comic-Verfilmung geplant

McFarlane beschreibt das Skript als eine »düstere, unheimliche und knallharte« Vorlage für Erwachsene mit einem R-Rating (US-Freigabe) - ähnlich wie der erfolgreiche Antiheld Deadpool. Dabei möchte er auch gerne selbst die Regie führen.

Zudem zieht er einen Vergleich zu Steven Spielbergs Der Weiße Hai, wenn er Spawn als ein Wesen im Schatten beschreibt. So weiss jeder Zuschauer, dass es Spawn ist, der bedrohlich immer irgendwie da ist, aber den niemand so richtig zu Gesicht bekommt.

Antiheld und Gehilfe des Höllenfürsten

Die Comic-Vorlage Spawn erschien erstmals im Jahr 1992 und handelt von dem Ex-Agent Al Simmons, der von seinem CIA-Vorgesetzten Jason Wynn verraten wird und ihn töten lässt. In der Hölle handelte Simmons mit dem Höllenfürsten Malebolgia einen Deal aus, um seine geliebte Frau Wanda noch einmal sehen zu können. Er darf zwar wieder zurück, jedoch ohne Gedächtnis und grässlich entstellt. Dafür wird er als Spawn mit magischen Kräften ausgestattet und soll dem Dämon helfen, die Welt zu beherrschen. Doch Spawn überwirft sich mit dem Höllenfürsten und hat mit ihm einen mächtigen Feind gegen sich aufgebracht. Während er seinen Mörder jagt, hilft er mit seinen neuen Fähigkeiten den Schwachen und Unschuldigen.

Spawn als Film und Videospiel

Todd McFarlanes Comic-Vorlage Spawn wurde bereits im Jahr 1997 von Regisseur Mark A.Z. Dippé mit Michael Jai White als Spawn, Martin Sheen und Frank Welker verfilmt. Auch eine mehrteilige Zeichentrickserie von HBO gibt es von dem Antiheld Spawn. Im Bereich Games gibt es mit Spawn Armageddon ein Videospiel für die Playstation und Xbox.

Wer nun in der geplanten Neuverfilmung zum Antiheld Spawn wird, steht noch aus. Auch gibt es zu diesem frühen Zeitpunkt noch kein konkreter Kinostarttermin.