Wenige Wochen vor Kinostart bringt der Force Friday die ersten Actionfiguren aus Star Wars: Rogue One auf den Markt. Dabei werden eine Fülle an neuen Charakteren enthüllt, die noch nie gezeigt wurden.

Von Vera Tidona |

Der Force Friday bringt rund zwei Monate vor dem Kinostart von Star Wars: Rogue One die ersten Marketing-Artikel zum neuen Sternenkrieg-Abenteuer in den Handel.

Neben den bekannten Charakteren wie Jyn Erso von den Rebellen, der imperiale Director Orson Krennic und natürlich den legendären Bösewicht Darth Vader hat das neue Star-Wars-Universum weitaus mehr zu bieten.

Sehenswert: Fan-Film zeigt, so könnte Rogue One aussehen

Moroff und neuer Droide R2-BHD

Zu den neuen und noch nie gezeigten Charakteren gehört ein riesiges zotteliges Wesen namens Moroff, der sehr an ein Wampa vom Planeten Hoth erinnert. Darüber hinaus gibt es neben dem bereits vorgestellten imperialen Astromech-Droide C2-B5 einen weiteren Droiden, der sehr viel Ähnlichkeit mit George Lucas' Publikumsliebling R2-D2 hat. Auch sein Name zeigt eine »verwandtschaftliche« Beziehung auf: R2-BHD. Ob er zu den Rebellen gehört, wird nicht verraten.

Neue Charaktere aus Rogue One: Moroff und R2-BHD.

L-1 Droide, Admiral Raddu & Two Tubes

Doch das ist nicht der einzige neue Droide: Auf der Seite der Rebellen tritt der neugestaltete und bisher nie gezeigte L-1 Droide an. Des weiteren gibt es Abbildungen des blauen Mon Cala namens Admiral Raddus und den bereits vorgestellten Edrio Two Tubes, die ebenso auf der Seite der Rebellen kämpfen. Nähere Details zu den neuen Charakteren gibt es bisher noch nicht.

Neue Figuren aus Rogue One mit Admiral Radus, L-1 Droide und Two Tubes.

Finaler Trailer zu Rogue One angekündigt

Regisseur Gareth Edwards bringt am 15. Dezember 2016 das Spin-off Rogue One aus dem Star-Wars-Universum in die Kinos. In den Hauptrollen spielen Felicity Jones, Diego Luna, Riz Ahmed, Ben Mendelsohn, Forest Whitaker, Mads Mikkelsen und Alan Tudyk mit.

Ein neuer und finaler Trailer wird Ende Oktober zum Kinostart von Marvels Doctor Strange erwartet.