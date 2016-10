Zum dritten Wolverine-Film Logan mit Hugh Jackman sind weitere düstere und mysteriöse Bilder aufgetaucht. Dazu gibt es Gerüchte zur Story - mit Logan als seelisches und körperliches Wrack.

Neue düstere Bilder und angebliche Story-Details zu Wolverine 3 mit Hugh Jackman als Logan.

Die Meldungen zum dritten Wolverine-Film Logan mit Hugh Jackman überschlagen sich. Während neue düstere und mysteriöse Bilder auftauchen, die einigen Spekulationen freien Raum lassen, möchte das US-Magazin The Wrap aus internen Quellen exklusiv nähere Details über die Handlung in Erfahrung gebracht haben. (Achtung Spoiler!)

Poster zum dritten Wolverine-Film Logan.

Hugh Jackmans Logan ist ein Wrack

Schon jetzt ist bekannt, dass der dritte Wolverine-Film mit Hugh Jackman gleichzeitig sein letzter Auftritt als X-Men-Mutant sein wird und in der Zukunft angesiedelt ist - angelehnt an den Marvel-Comics Man Logan (2008-2009) von Mark Millar. Als sein Gegenspieler wurde bereits der aus den Comics bekannte Mister Sinister bestätigt.

Laut The Wrap spielt der Film Logan im Jahr 2024. Die Geburten von Mutanten nehmen dramatisch ab und bisher kennt noch niemand den Grund dafür. Doch dann stellt sich heraus, dass eine Art Regierungsinitiative namens Transigen Mutantenkinder in Killermaschinen verwandelt. Logan (Hugh Jackman) wird zum Mentor eines dieser Mädchens, die statt drei nur zwei Krallen besitzt. Auch Logan aka Wolverine hat eine dramatische Entwicklung hinter sich. Der einstige Held ist krank, verfällt dem Alkohol und verliert zusehends seine Kräfte zur Selbstheilung. Auch Professor X (Patrick Stewart) ist älter geworden, wie das erst kürzlich veröffentlichte düstere Bild unter Beweis stellt. Er ist anscheinend vergesslich geworden und kann sich zeitweise an nichts mehr erinnern. Logan kümmert sich um ihn und findet in Mutant Caliban (gespielt von Stephen Merchant) Unterstützung. Ob es sich dabei um den gleichen Mutanten aus X-Men: Apocalypse handelt, wurde noch nicht bestätigt.

Wann kommt der erste Trailer?

Logan kommt voraussichtlich am 2. März 2017 in die Kinos. Noch immer steht ein erster Trailer aus, doch die vielen Anzeichen lassen auf eine baldige Veröffentlichung hoffen.

Düstere Bilder werfen Fragen auf

Inzwischen sind eine Reihe mysteriöse und geheimnisvolle Bilder zu Wolverine via Instagram aufgetaucht. Was es damit auf sich hat, wird sich hoffentlich bald klären.

