Wenige Wochen vor Kinostart trifft das neue offizielle Poster zu Rogue One ein und zeigt die wichtigsten Charaktere des Films. Auch ein neuer Trailer wird in wenigen Stunden erwartet.

Von Vera Tidona |

In genau zwei Monaten kommt der neue Star-Wars-Film Rogue One in die Kinos. Passend dazu erscheint laut Regisseur Gareth Edwards bereits in wenigen Stunden ein neuer und finaler Trailer zum Spin-off.

Ein neues offizielles Poster zum Film gibt es schon jetzt. Darauf ist Felicity Jones als Jyn Erso und die Rebellen zu sehen, sowie TIE-Strikers, TIE-Fighters, U-Wings, X-Wings, Stormtroopers und AT-ACT. Doch vor allem lauert im Hintergrund der legendäre Sith-Lord Darth Vader und sein gefürchteter Todesstern.

Neues offizielles Poster zu Star Wars: Rogue One.

Rogue One ist zwischen den beiden Star-Wars-Trilogien Episode I-III und Episode IV-VI angesiedelt und spielt demnach noch vor dem ersten Film Krieg der Sterne von George Lucas. Eine Gruppe von Rebellen setzt alles dran, die Pläne für eine neue und mächtige Waffe des Imperiums zu stehlen: Den Todesstern.

Zur Besetzung gehören neben Felicity Jones als Jyn Erso, Diego Luna als Captain Cassian Andor, Donnie Yen als blinder, spiritueller Kämpfer Chirrut Imwe, Jiang Wen als sein gut bewaffneter Freund Baze Malbus, Alan Tudyk als Droide K-2SO, Riz Ahmed als Rebellenpilot Bodhi Rook, Forest Whitaker als Saw Gerrera. Auf der Seite des Imperiums tritt Ben Mendelsohn als Director Orson Krennic auf den Plan, der die Befehle des Sith-Lords ausführt. Dazwischen steht Mads Mikklesen als Jyns Vater und Wissenschaftler Galen Erso. Die Regie führt Gareth Edwards.

Rogue One kommt am 15. Dezember 2016 in die deutschen Kinos.