Das legendäre Studio Ghibli hat mit Ronja eine erste Anime-Serie gemacht. Jetzt bringt Amazon die Serie auch nach Deutschland.

Von Vera Tidona |

Das japanische Studio Ghibli hat eine TV-Serie Ronja für die kleineren Zuschauer gemacht. Während in Japan die Serie bereits vor zwei Jahren gezeigt wurde, kommt sie jetzt via Amazon auch nach Deutschland.

Anime-Serie Ronja auf Amazon

Als Vorlage diente der bekannte Kinderbuchklassiker Ronja, Räubertochter der schwedischen Buchautorin Astrid Lindgren. Darin werden die Abenteuer der kleinen Ronja und ihren Freunden in der Wildnis gezeigt, während sich ihr Vater, der Rauberkönig verdient.

Hinter der ersten Serie aus dem Ghibli Studio und erste CGI-Animationsserie steht Regisseur Goro Miyazaki, Sohn des legendären japanischen Filmemachers Hayao Miyazaki.

Erste Anime-Serie von Ghibli

Der Mitbegründer des Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, hat mit seinen bekannten Anime-Filmen wie Prinzessin Mononoke (1997), Chihiros Reise ins Zauberland (2001) und Das wandelnde Schloss (2004) große Erfolge gefeiert. Vor drei Jahren kündigte er mit seinem letzten Film Wie der Wind sich hebt (2013) seinen Ruhestand an und gab das Zepter an seinen Sohn weiter. Zuvor hatte er Goro Miyazaki noch bei dessen TV-Serie Ronja (Sanzoku no Musume R?nya) hilfreich zur Seite gestanden.

Jetzt kommt die Anime-Serie Ronja mit 26 Episoden neben den USA auch nach Deutschland. In der US-Fassung übernimmt Akte-X-Star Gillian Anderson die Erzählstimme. Ein genauer Starttermin wird noch bekannt gegeben.