In wenigen Tagen läuft Rogue One in den Kinos an. Jetzt wurde die komplette Besetzungsliste geleakt und enthüllt weitere bekannte Star-Wars-Charaktere aus dem Star-Wars-Universum. Achtung Spoiler!

Von Vera Tidona |

Nächste Woche geht Star Wars: Rogue One in den Kinos an den Start. Darin wird die Vorgeschichte zu Episode IV (1977) erzählt und führt nicht nur neue Charaktere in das Star-Wars-Universum ein, sondern bietet den Fans vor allem ein Wiedersehen mit altbekannten Figuren aus der Original-Trilogie, wie Darth Vader.

Weitere bekannte Star-Wars-Charaktere spielen mit

Nun taucht im Internet die gut gehütete Besetzungsliste von einem angeblichen Insider auf und enthüllt weitere Gastauftritte von bekannten und beliebten Charakteren. Da inzwischen knapp 40 Jahre zwischen dem ersten Star-Wars-Film Krieg der Sterne und Rogue One liegen, sind die damaligen Schauspieler natürlich älter geworden und einige sogar verstorben.

So wurden angeblich die bekannten Figuren aus Krieg der Sterne für einen Gastauftritt in Rogue One neu besetzt. Achtung Spoiler!

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler

Laut der Liste schlüpft die norwegische Schauspielerin Ingvild Deila (The Avengers: Age of Ultron) in die Rolle der jungen Prinzessin Leia (im Original gespielt von Carrie Fisher), der britische Schauspieler Guy Henry (Harry Potter) stellt den Großmoff Tarkin dar (im Original gespielt von dem inzwischen verstorbenen Peter Cushing) und Ian McElhinney (bekannt als Ser Barristan in Game of Thrones) schlüpft in die Rolle des Rebellen-Anführer General Jan Dodonna aus Episode IV.



Auch im legendären Kostüm von Darth Vader steckt eine andere Person als bekannt. So legen abwechselnd Spencer Wilding und Daniel Naprou die ikonische schwarze Maske an. Im Original leiht jedoch erneut James Earl Jones seine markante Stimme dem Sith-Lord, wie bereits in der Original-Trilogie von George Lucas auch.



Auch für C3PO (damals wie heute legt Anthony Daniels das Kostüm an) und R2-D2 ist anscheinend ein Wiedersehen geplant. In den 1970er Jahren musste noch der kürzlich verstorbene Kenny Baker in den Bauch des kleinen Droiden schlüpfen, da jedoch ähnlich gebaute Droide in Rogue One ihren Auftritt haben werden, kommt der Publikumsliebling inzwischen wohl ohne einen Darsteller aus.

Ob an dem Gerücht etwas dran ist, wird frühstens zum Kinostart von Rogue One: A Star Wars Story am 15. Dezember deutlich.

