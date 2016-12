Nächstes Frühjahr bestreitet Tom Holland als neuer Spidey sein erstes Solo-Kinoabenteuer. Jetzt steht fest, dass es eine Trilogie wird und wann sie weitergeht: Release-Termin für Teil 2 angekündigt.

Von Vera Tidona |

Sony Pictures und Marvel bringen nächstes Frühjahr einen neuen Spider-Man-Film mit Tom Holland in die Kinos. Erst vor wenigen Tagen wurde der erste Trailer veröffentlicht, der einen genauen Blick auf den mächtigen Schurken Vulture wirft, gespielt von Ex-Batman-Darsteller Michael Keaton.

Neue Spider-Man Trilogie geht 2019 weiter

Nun schiebt das Filmstudio eine weitere Neuigkeit hinterher: Für die neue Spider-Man Trilogie steht auch schon der Starttermin für Teil 2 fest. Demnach wird Spider-Man: Homecoming 2 am 5. Juli 2019 in die US-Kinos kommen. Ein deutscher Starttermin dürfte zeitnah stattfinden. Weitere Details werden noch nicht verraten.

Spider-Man & Iron Man vs. Vulture

Zunächst einmal muss Tom Holland als neuer jugendlicher Spidey wieder die Schulbank drücken. Nach seinem ersten Auftritt als Superman an der Seite der Avengers in Captain America 3, kehrt er zurück in seine Heimatstadt zu Tante Mary (Marisa Tomei) und besucht als ganz normaler Schüler die High School. Doch seine Superhelden-Abenteuer haben Folgen und lange lassen sich seine neuen übernatürlichen Fähigkeiten vor seinen Freunden nicht verstecken. Gut, dass Iron Man (Robert Downey Jr.) als sein Mentor ihm mit Rat und Tat zur Seite steht. Die hat Spidey auch dringend nötig, denn ein neuer mächtiger Bösewicht kündigt sich an: Vulture.

Außerdem spielen noch Zendaya Coleman als Michelle, Tony Revolori als Flash Thompson und Donald Glover in einer noch geheimen Rolle mit. Als weitere Gegenspieler sind mit Michael Chernus als Phineas Mason aka The Tinkerer und Bokeem Woodbine als Herman Shultz aka Shocker angekündigt. Die Regie führt Jon Watts.

Spider-Man: Homecoming schwingt sich am 6. Juli 2017 in die Kinos.