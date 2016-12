Spider-Man: Homecoming - Film-Trailer: Spidey legt sich mit Bösewicht Vulture an

Freitag, 09. Dezember 2016 um 05:00

Der erste Trailer zu Spider-Man: Homecoming zeigt den nächsten Reboot mit Tom Holland als neuen Spidey, der seit Captain America 3 zum Marvel Cinematic Universum gehört und von Robert Downey Jr. als Iron Man tatkräfig unterstützt wird. Von ihm hat er auch seinen neuen Anzug mit Fledermausflügeln! Als neuen Gegenspieler bekommt es der Jugendliche Peter Parker aka Spider-Man mit dem Schurken Vulture zu tun, gespielt von Michael Keaton.

In weiteren Rollen spielen Zendaya als geheimnisvolle Michelle, Marisa Tomei als Peters Tante May, Jon Favreau als Happy Hogan aus Iron Man, Tony Revolori als junger Flash und Donald Glover (Star Wars) in einer noch unbekannten Rolle mit. Neben Michael Keatons Vulture sind noch weitere Bösewichte angekündigt: Shocker und Tinkerer. Die Regie führt Jon Watts.

Spider-Man schwingt sich am 6. Juli 2017 in die Kinos.