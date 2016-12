Die siebte Staffel des Serienhits The Walking Dead geht in die Winterpause. Ein Teaser-Trailer zeigt schon jetzt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Inzwischen steht auch der TV-Termin für Deutschland fest.

Von Vera Tidona |

Die erfolgreiche Zombie-Serie The Walking Dead hat sich nach der achten Folge der siebten Staffel in die Winterpause verabschiedet, nicht ohne die Fans mit einem Teaser-Trailer eine kleine Vorschau auf die kommenden Folgen der 7. Staffel mächtig anzuheizen.

Ist damit das Schicksal des äußerst brutalen Negan (Jeffery Dean Morgan) besiegelt?

The Walking Dead - Staffel 7 geht im Februar weiter

Inzwischen steht auch fest, wann die zweite Hälfte der siebten Staffel The Walking Dead auch in Deutschland weitergeht.

Der Pay-TV-Sender Fox präsentiert die acht neuen Folgen der erfolgreichen Zombie-Serie ab dem 13. Februar 2017 wie immer montags ab 21.00 Uhr keine 24 Stunden nach der US-Ausstrahlung wahlweise in englischer oder deutscher Sprache. Demnach findet das große Staffelfinale am 3. April 2017 auf Fox statt.

Staffel 8 für nächstes Jahr bestätigt

Mit der siebten Staffel ist aber noch lange nicht Schluss: Der US-Sender AMC arbeitet bereits an einer achten Staffel, die nächstes Jahr im Herbst mit der 100. Jubiläumsfolge beginnt.

Die erfolgreiche Serie The Walking Dead basiert auf den gleichnamigen Comics von Robert Kirkman und handelt von einer Gruppe Überlebender nach einer Zombie-Apokalypse, die unter der Führung von Rick Grimes auf der Suche nach einem sicheren Zufluchtsort sind. In den Hauptrollen spielen Andrew Lincoln, Norman Reedus, Chandler Riggs, Lauren Cohan, Danai Gurira und Melissa McBride mit.