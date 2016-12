Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Game of Thrones & Westworld - Top 10 der illegal heruntergeladenen Serien 2016

Der Serienhit Game of Thrones ist wiederholt Spitzenreiter der am häufigsten illegal heruntergeladenen TV-Serien des Jahres, gefolgt von The Walking Dead und Neuzugang Westworld.

Von Vera Tidona |